Covid, CONI e FederLab Italia siglano protocollo per test e tamponi

Condividi

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e FederLab Italia (tra le principali associazioni di categoria del comparto dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali privati accreditati con il SSN) hanno sottoscritto, questa mattina, al Foro Italico, un protocollo d’intesa per l’effettuazione degli esami relativi alla diagnosi dell’infezione da Covid-19. L’accordo, siglato dal presidente del CONI, Giovanni Malagò, e dal presidente di FederLab Italia, Gennaro Lamberti, prevede la possibilità – per l’intero movimento sportivo italiano – di usufruire delle strutture associate alla stessa Federlab (oltre 2mila, presenti su tutto il territorio nazionale), per eseguire test sierologici per la ricerca degli anticorpi di classe IgM e IgG contro il virus della SarsCov2 e tamponi per la ricerca diretta del virus con tecniche di biologia molecolare. Il tutto in aderenza con quanto previsto dai protocolli sanitari. A livello operativo, Federlab si organizzerà anche attraverso un call center dedicato, in base alle necessità ed a seconda dei laboratori più vicini, inviando personale specializzato direttamente nei centri sportivi o nelle sedi localmente individuate dagli sportivi, così da poter eseguire lo screening direttamente “a domicilio” ed in tutta sicurezza, nel pieno rispetto delle normative regionali.

“Siamo felici di questo accordo, che ci permette di mettere a disposizione del movimento sportivo la professionalità e la credibilità di Federlab per gestire – in modo celere ed efficace – i controlli legati alla diffusione del virus”, sottolinea il presidente Malagò.

“Federlab diventa sempre più ‘sentinella del contagio’: si rafforza così il ruolo svolto dalla nostra associazione in ambito sanitario e nel mondo delle strutture ambulatoriali italiane” spiega Pietro Napolitano, vice presidente dell’associazione dei laboratoristi.

“Grazie all’impegno dei nostri associati ed in attesa che stadi e palazzetti tornino a popolarsi, la nostra associazione è pronta a raddoppiare i propri sforzi per garantire un’opera di monitoraggio sempre più costante affinché le attività sportive possano svolgersi nella più totale sicurezza” conclude Gennaro Lamberti, presidente di Federlab.

loading...