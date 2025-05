Covid, Bassetti: “In campana con la nuova variante, in Asia aumento di casi”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Allarme per la nuova variante Covid. "LP.8.1 sta facendo aumentare i casi in Asia, a Singapore e Hong Kong ad esempio. Si è assistito in questi Paesi ad una caduta dell'immunità, probabilmente legata al fatto che sono passati degli anni dalla vaccinazione e in più il virus ha girato meno tra la popolazione. Condizioni che si sono sovrapposte con la ripresa dei contagi per questa nuova variante: a Singapore c'è stato un raddoppio dei casi, parliamo di uno Stato dove in passato si è vaccinato molto. Se questa variante dovesse colpire l'India, un Paese dove invece si è vaccinato pochissimo contro il Covid, sarebbe un bel problema. Insomma, stiamo in campana con LP.8.1 e vediamo cosa succede nelle prossime settimane". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova. In Italia nell'ultima settimana (8-14 maggio), sono stati registrati 249 nuovi casi Covid, erano 228 nel periodo precedente (1-7 maggio), i decessi sono 13, invariati rispetto alla settimana precedente. La variante LP.8.1 discende dalla JN.1, la variante inclusa nel vaccino anti-Covid aggiornato. L'Oms precisa che non esistono al momento dati relativi alle caratteristiche cliniche dell'infezione da LP.8.1. Uno studio pubblicato su 'Lancet Infectious Disease' a metà febbraio ha invece mostrato che, rispetto alla 'variante madre' JN.1, LP.8.1 ha una minore infettività, ma una più alta capacità di sfuggire alla risposta immunitaria. —[email protected] (Web Info)

