Covid-19, Piazza: A Mondragone tamponi rapidi a prezzo calmierato, le farmacie cittadine aderiscono al protocollo d’intesa con il commissariato straordinario alla lotta al coronavirus.

Condividi

L’Assessore comunale: “Un ulteriore servizio per i cittadini che si sottoporranno al test anti covid-19”.

Hanno aderito anche diverse farmacie presenti sul territorio comunale di Mondragone all’iniziativa tesa a calmierare i prezzi dei tamponi rapidi da somministrare ai cittadini che ne fanno richiesta.

Coordinati dall’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Giuseppe Piazza, i titolari delle farmacie di Aloe Antonio, Farcom SpA, Mizar Srl e San Nicola hanno sottoscritto il protocollo d’intesa con il Commissariato Straordinario alla Lotta al Coronavirus che prevede prezzi ridotti e alla portata di tutti per fare un tampone rapido.

Sulla scorta di tale intesa, il prezzo del tampone ai maggiorenni sarà pari ad euro 15,00, mentre il test antigenico per i minorenni di età compresa tra i 12 ed i 18 anni, avrà un costo di 8,00 euro.

“Un importante risultato per la cittadinanza cui verrà assicurato un servizio ad un prezzo calmierato, atteso che, per i prossimi mesi, sarà frequente per tanti, anche se vaccinati, ricorrere alla esecuzione di tamponi rapidi per partecipare alle diverse attività personali, professionali e sociali”, dichiara l’assessore Piazza.

loading...