Covid-19, Piano socio economico della regione Campania: al via le domande per il bonus di 2000,00 euro a fondo perduto

Napoli, 14 apr. – È stato pubblicato stasera sul Burc il bando destinato alle imprese nell’ambito delle misure di sostegno previste dal Piano Socio Economico della Regione Campania. Nella giornata di domani sarà pubblicato il bando per i professionisti.

Avviso pubblico per la concessione di un bonus una tantum 2000,00 euro a fondo perduto a favore delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi, in dipendenza della crisi economico-finanziaria da “COVID-19”.

Cos’è il Piano Socio Economico della Regione Campania

La Regione Campania, per far fronte alla grave situazione che si è determinata con l’insorgenza dell’epidemia da Covid-19 ha stanziato 900 milioni di euro ed ha varato il Piano per l’Emergenza Socio Economica, contenente specifiche misure di sostegno a famiglie e imprese campane. L’obiettivo è quello di offrire alle fasce più deboli della popolazione e all’apparato produttivo della regione un concreto e celere aiuto per affrontare al meglio le conseguenze di settimane di stop dell’attività sociale e lavorativa. In questa sezione del Portale è possibile approfondire la conoscenza del Piano, reperire atti e documenti e avviare le procedure per accedere alle misure di sostegno che saranno quanto prima attivate.