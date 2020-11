Covid 19, Napoli: focus in prefettura sul funzionamento del sistema del 118

Il prefetto di Napoli ha incontrato oggi in prefettura il direttore della centrale operativa territoriale del 118 per un aggiornamento sul funzionamento del sistema e del connesso servizio delle autoambulanze nell’attuale situazione di emergenza.

Il direttore ha comunicato che la Asl di Napoli ha già provveduto all’acquisto di 4 nuove ambulanze e che sono in corso le procedure per acquisirne altre 24. La fornitura dei mezzi è necessaria per risolvere alcune problematiche emerse durante la riunione, relative soprattutto al prolungamento dei tempi di arrivo delle ambulanze dovuto alla vestizione degli operatori e alla sanificazione dei mezzi dopo gli interventi, procedure inevitabili in questa fase di pandemia. A questo problema si aggiungono le difficoltà del personale di coprire i turni nelle 24 ore perchè parte di esso risulta positiva al Covid e l’intasamento dei centralini per richieste per lo più di informazioni che sovraccaricano la centrale operativa.

Al termine dell’incontro il prefetto e il direttore della centrale operativa hanno concordato di mantenere un contatto costante per un aggiornamento sulla situazione, con l’obiettivo di valutare iniziative utili ad affrontare ulteriori criticità in questo momento di emergenza.