COVID-19, la Campania stanzia 7 milioni di euro per la ricerca

La Regione Campania ha stanziato 7 milioni di euro per sostenere la ricerca scientifica e sconfiggere il coronavirus. Lo ha annunciato questa mattina il presidente Vincenzo De Luca nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia a cui hanno partecipato anche il direttore del Tigem, Andrea Ballabio, Paolo Ascierto, oncologo dell’Istituto dei tumori “Fondazione Pascale”, Antonio Limone, direttore dell’Istituto Zooprofilattico per il Mezzogiorno, Luigi Carrino, presidente del Dac, Valeria Fascione, assessore regionale a Internazionalizzazione, Start up, Innovazione, Massimo Bisogno, dirigente dell’Ufficio “Università, ricerca e innovazione”. Nel corso dell’incontro sono stati presentato il primo ventilatore polmonare realizzato in Campania e nuove applicazioni a supporto del sistema sanitario.