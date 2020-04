Covid-19. Il Comune di Saviano “Zona Rossa”

“E’ necessario disporre, a tutela della salute pubblica degli abitanti del Comune di Saviano e degli altri Comuni del territorio campano, adeguate misure, finalizzate a ridurre la mobilità da e per il Comune di Saviano e all’interno del territorio del medesimo Comune, nonché le occasioni di contatto sociale tra i cittadini, per il tempo strettamente necessario alla individuazione dei soggetti che hanno partecipato al corteo funebre, ai fini della adozione delle conseguenti misure sanitarie di prevenzione individuale, oltre che all’applicazione delle sanzioni di legge da parte delle competenti autorità”.

Dichiarazione del Presidente Vincenzo De Luca

Dopo la riunione notturna della task force regionale che ha valutato la situazione del Comune di Saviano, è stata decisa la messa in quarantena.

Dichiarazione del Presidente Vincenzo De Luca:

“La messa in quarantena per il Comune di Saviano, è stata una decisione inevitabile per impedire il sorgere di un focolaio di contagio a tutela della salute dei cittadini di Saviano, di quella dei Comuni vicini, e di un intero territorio densamente abitato.

E’ stato anche un atto di rispetto per la figura di un grande medico e della sua famiglia, che avrebbe per primo sollecitato comportamenti responsabili.

E’ una decisione che rende merito al sacrificio compiuto da tanti cittadini che hanno rispettato le regole.

E’ una decisione che ripristina la dignità e onora l’impegno civile di tutta la nostra comunità”.

Napoli, 19 aprile 2020