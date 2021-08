Covid 19. Follie burocratiche

Condividi

Serve il Green pass? A quanto pare sì, ma per creare ulteriori squilibri.

Il vaccino serve? Ovviamente.

“Da oggi, per consumare cappuccino e brioche comodamente seduti al tavolo di un bar, è obbligatorio essersi fatti bucare da chi prima vi ha imposto una liberatoria per iniettarvi una sostanza di cui l’inoculatore dichiara di non conoscere gli effetti a medio-lungo termine.

Ma se la stessa colazione la fate in piedi, al bancone (quando si presume che il barista sia proprio davanti a voi), potete pure avere la lebbra…”

Massimo Corsaro, già parlamentare della Repubblica

Pura follia…

“La ‘garanzia’ di stare tra i non contagiosi, ma poi Draghi chiede il tampone ai vaccinati.

Green pass sulle Frecce, ma non sui regionali-carri bestiame.

Sui traghetti, ma non sullo stretto.

Nelle sale interne di ristoranti e bar, ma non al bancone.

Via la mascherina se una classe è tutta vaccinata, perché i vaccinati non sono infettivi (bisogna alimentare gli odi sociali e scaricare sulle bestie non immunizzate la colpa dei prossimi disastri), ma resta la quarantena per i vaccinati che entrano a contatto con un positivo, perché i vaccinati sono infettivi.

Follie burocratiche e regole contraddittorie, persecutorie e invadenti possono essere la cifra del totalitarismo o dell’inettitudine.”

Alessandro Rico, giornalista

C’è da preoccuparsi?

“Tutto nello Stato, nulla fuori dallo Stato.

Il principio totalitario, esplicitato da Mussolini e realizzato al meglio da Tedeschi (nazionalsocialisti) e Comunisti nel 900, ispira amministrazione, società e scienza nel XXI secolo. Affidare la vita intellettuale, morale e sanitaria allo Stato è insieme un errore e un alibi. L’uomo è un animale che non può essere governato in modo totale senza perdere dignità.

È il problema del nostro tempo.”

Giancristiano Desiderio, giornalista e scrittore

Anche dal Governo le notizie sono discordanti.

“Green Pass Scuola e Trasporti.

NO, io NON lo approvo!

Non esistono ragioni logiche, scientifiche, razionali, urgenti e reali per continuare a restringere il perimetro delle libertà individuali.

È un atto contro la Costituzione e lo Stato di Diritto.”

Armando Siri, Lega

Sempre a destra si dice altro

“Il Green pass è l’unica soluzione che abbiamo per scongiurare le chiusure delle attività e lo spettro di un nuovo lockdown.

Con le nuove varianti i casi di contagio sono in aumento in tutta Italia, ma moltissimi italiani dimostrano di volersi lasciare alle spalle questo periodo buio prenotando il vaccino e scaricando il greenpass.

+ 70 MILIONI di vaccini somministrati

+ 48 MILIONI di Green pass scaricati

È questo il momento per sconfiggere definitivamente il virus. C’è però bisogno del contributo di tutti gli italiani, uniti come popolo e come nazione.

Con il Greenpass ed i vaccini andiamo a riprenderci il nostro futuro.”

Antonio Tajani, Forza Italia

Io posso solo dire, da vaccinata, che una situazione così disordinata non porterà a nulla.

loading...