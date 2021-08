Covid-19: dominante la variante Delta

Condividi

In questo momento la Variante Delta è quella dominante nel nostro paese. Lo ha affermato il presidente Iss Silvio Brusaferro riferendosi ai dati dell’ultima indagine rapida. “Per quanto riguarda la Gamma (brasiliana) – dice – è invece contenuta ed è in declino la variante Alfa”. Si abbassa l’età media di chi contagia In questo momento la media di chi si contagia ha 27 anni; 49 anni di chi viene ricoveri in ospedale, 63 per chi va in terapia intensiva. “La maggioranza dei casi che si sviluppano sono autoctoni, cioè si generano nella stessa regione”. “L’infezione sta crescendo in molti paesi europei e anche nel contesto italiano sta crescendo. Sono 3845 i comuni – spiega Brusaferro – in cui si rileva almeno un caso, quasi 900 comuni in più rispetto alla scorsa settimana. Il virus circola soprattutto nelle fasce più giovani tra 10 e 29 anni”.

“Anche contro la Delta il primo e più importante antidoto è completare il ciclo vaccinale. La vaccinazione riduce in modo significativo il rischio di contrarre infezione, di ospedalizzazione e morte e questo vale per tutte le fasce di età e per tutti i vaccini. Da qui l’importanza di completare il ciclo vaccinale, perché il ciclo completo è estremamente efficace nel ridurre anche le possibilità di contrarre l’infezione”. Ma Brusaferro sottolinea più volte che è ‘”necessaria la prudenza nei comportamenti”. “Sappiamo che la vaccinazione con ciclo completo riduce dell’88% il rischio di infezione e oltre il 95% l’ospedalizzazione”, afferma.

