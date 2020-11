Covid-19, Caiazzo Bene Comune: screening di massa dei cittadini caiatini

Condividi

COVID-19, CAIAZZO BENE COMUNE CHIEDE ALL’AMMINISTRAZIONE GIAQUINTO DI DESTINARE I FONDI PER LE LUMINARIE NATALIZIE, LE INDENNITÀ DI SINDACO E ASSESSORI ED I GETTONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALLO SCREENING DI MASSA DEI CITTADINI CAIATINI

“È NECESSARIO TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA E DEI CITTADINI DI CAIAZZO, SOTTOPONENDOLI AD UNO SCREENING PER INDIVIDUARE ULTERIORI CASI DI CONTAGIO. CI SEMBRA INOPPORTUNO SPENDERE SOLDI PER LE LUMINARIE O PERCEPIRE INDENNITÀ E GETTONI IN QUESTA FASE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA E DI CRISI ECONOMICA”.

Subito uno screening di massa della popolazione caiatina per accertare se vi siano altri positivi e, quindi, frenare il diffondersi del contagio da Caronavirus.

È la proposta avanzata dal gruppo consiliare di Caiazzo Bene Comune che, nella mattinata di oggi, hanno chiesto formalmente al sindaco Stefano Giaquinto, agli assessori ed ai consiglieri di maggioranza di stanziare le somme occorrenti ad una indagine epidemiologica sull’intera popolazione caiatina.

“È ormai nota a tutti, purtroppo, la grave difficoltà sanitaria che la nostra Nazione sta vivendo a causa della pandemia che ha colpito tutto il pianeta. Molte Paesi europei e non, stanno affrontando con azioni più efficaci il dilagarsi del virus e, con misure più concrete la conseguente crisi economica dovuta ai vari “lockdown”. Consapevoli della difficoltà che gli Enti Locali possano avere per gestire una simile situazione e, coscienti del fatto che l’aspetto sanitario è di competenza della Regione Campania, siamo però altrettanto convinti che il Comune di Caiazzo, nell’interesse della salute dei propri cittadini, possa intraprendere, anche sulla falsariga di quanto ci capita di vedere in altri Comuni limitrofi, azioni per uno screening di massa”, spiegano i consiglieri di minoranza Michele Ruggieri, Marilena Mone e Mauro Carmine Della Rocca.

“Considerato che le scuole sono state chiuse e che la mensa ed il trasporto non hanno gravato, anche se solo per una parte, sul bilancio Comunale, e che nonostante siamo a ridosso delle festività natalizie, riteniamo inopportuno investire le stesse somme dello scorso anno (circa 7500 euro) per le luminarie, data l’incertezza di una completa apertura in tale periodo. Ecco perché chiediamo al sindaco, alla giunta e tutti i Consiglieri comunali, di prendere in considerazione la possibilità di reperire dei fondi, integrandoli con le indennità di carica e i gettoni di presenza relativi alle mensilità di novembre e dicembre dei componenti il Consiglio Comunale, per effettuare uno screening di massa tra i cittadini di Caiazzo”, dichiara il gruppo di opposizione che così dimostra la sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa a salvaguardia della salute della popolazione locale.

