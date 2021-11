Covid – 19, a Palma Campania apre drive trough per i tamponi

Condividi

Dopo la proficua esperienza del centro vaccinale, continua in chiave di prevenzione la sinergia tra l’Amministrazione di Palma Campania e l’ASL di Napoli 3 Sud. Grazie al lavoro del presidente del consiglio comunale Mariagiovanna Peluso ed alla collaborazione del direttore del distretto sanitario Francesco Lettiero viene attivato, a Palma Campania, il drive trough per l’effettuazione dei tamponi per la verifica dell’infezione da covid – 19. La struttura viene aperta presso il centro polifunzionale “O Giò” in via Ugo di Fazio: la prenotazione può avvenire attraverso il proprio medico curante.

“In Regione stiamo assistendo ad un incremento dei casi di positività, dovuto anche alla diffusione delle nuove varianti: per questo non bisogna abbassare la guardia. Le istituzioni e i cittadini devono fare il loro dovere: è necessario continuare ad osservare le prescrizioni vigenti e continuare a lottare tutti insieme contro il covid”, dichiara il presidente del consiglio comunale Mariagiovanna Peluso.