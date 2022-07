“Count 2 10”, il nuovo singolo di ELIN

Biografia

Il progetto discografico nasce a marzo 2022 dall’incontro con il cantante e produttore Francesco Arpino, col quale ha lavorato per la realizzazione del suo primo EP. ELIN, pseudonimo di Eleonora Cenci ha 19 anni ed è nata ad Anzio. Ha sempre avuto la passione per la musica e per il canto e sin da piccola, grazie ai suoi genitori, ha ascoltato musica di ogni genere, soprattutto internazionale. Attualmente frequenta il corso di Lingue, Culture, Letterature, Traduzione presso l’Università La Sapienza.Il progetto discografico nasce a marzo 2022 dall’incontro con il cantante e produttore Francesco Arpino, col quale ha lavorato per la realizzazione del suo primo EP. “Count 2 10” di ELIN uscirà in radio e in digitale dal 29 luglio. Instagram | Facebook