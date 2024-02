Condividi

“Grazie al Governo e alla maggioranza potrà essere istituita la Ztl territoriale in aree di particolare rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelate dall’Unesco come, ad esempio, la Costiera Amalfitana”. Lo dichiara, in una nota, il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Giuseppe Fabbricatore. “È stato approvato, infatti, un apposito emendamento in Commissione Trasporti alla Camera, presentato dalla nostra deputata On. Imma Vietri, la quale si è fatta portavoce delle istanze di amministratori ed operatori locali. Istanze che per anni non sono state prese in considerazione dai parlamentari di centrosinistra, neanche quando erano maggioranza in Parlamento, altrimenti questo importante risultato, raggiunto oggi grazie a Fratelli d’Italia, si sarebbe potuto raggiungere molto tempo prima. Va dato quindi merito all’On. Vietri per essersi impegnata personalmente anche su questa tematica, e ai nostri riferimenti nazionali – a partire dal Vice Ministro agli Affari Esteri On. Edmondo Cirielli e al Sen. Antonio Iannone – per la costante attenzione che riservano alla provincia di Salerno, promuovendo iniziative legislative volte a tutelare, migliorare e valorizzare il nostro territorio”, conclude Fabbricatore.