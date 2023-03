Cospito, Iannone (FdI): “Belle lezioni che De Luca da’ agli studenti”

Condividi

“De Luca pacifista e permissivista sarebbe una barzelletta se non fosse grave il fatto di trasmettere ai ragazzi del liceo Severi di Salerno che Cospito è una vittima dello Stato. Un’irresponsabile rappresentazione di un delinquente che non riconosce lo Stato, che si è macchiato di gravi crimini di cui dovrebbe chiedere scusa alle vittime e ai familiari, che ha intrattenuto rapporti con le brigate rosse inneggiando alla violenza politica. Si è capito che De Luca è in confusione e non sa più a cosa votarsi ma trasmettere questi messaggi agli studenti è assolutamente diseducativo. Capiamo le sue origini comuniste ma avrebbe dovuto maturare un po’ di senso delle Istituzioni”. Lo ha dichiarato il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.