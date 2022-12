Cosa bere per mantenere le vie urinarie in salute

Condividi

Un rimedio per la cistite tra i più utili per mantenere le vie urinarie in salute è bere liquidi in abbondanza. Le infezioni che hanno ad oggetto il tratto urinario, in effetti, sono indubbiamente molto diffuse nella popolazione, con le donne che sono la categoria senz'altro più colpita.

Detto questo, è bene mettere in evidenza come non ci sono persone che sono immuni rispetto alle infezioni che vanno a colpire i reni, piuttosto che la vescica, ma anche l’uretra e l’uretere. Spesso e volentieri, queste patologie si riconoscono per via di minzioni che provocano un bel po’ di dolore, ma anche di bruciore. Si tratta di minzioni che, nella maggior parte dei casi, sono piuttosto frequenti, ma che comportano anche un bisogno impellente, che proprio non si riesce a gestire. L’urina presenta tipicamente un colore piuttosto torbido e si può notare anche un odore piuttosto malevolo e una concentrazione, anche minima, di sangue.

La terapia migliore? Senza dubbio l’acqua

Non ci sono dubbi: il trattamento più adatto per la cura delle infezioni urinarie è rappresentato dal fatto di bere tanta acqua. Infatti, andare spesso in bagno a fare la pipì permette di ottenere un primo e importante risultato. Ovvero, si possono rimuovere tantissimi batteri proprio mediante la minzione.

Il consiglio migliore da seguire, in questi casi, è quello di bere quantomeno due litri di acqua al giorno, ma non solo. Ovviamente, non si devono bere due bottiglie d’acqua di fila e poi tutto il resto della giornata evitare qualsiasi bevanda. Molto meglio suddividere tale quantitativo di acqua in una decina di bicchiere da 200 ml, sempre da bere a stomaco vuoto.

Interessante anche un altro suggerimento parecchio diffuso nel passato, ovvero quello di diluire all’interno dell’acqua del succo di mirtillo rosso. Si tratta di un rimedio dei tempi antichi, che veniva sfruttato soprattutto come azione di prevenzione rispetto allo sviluppo di eventuali malattie.

Quali alimenti conviene consumare

Spostandoci a tavola, ecco che si consiglia di puntare su tutti quegli alimenti che presentano un’elevata concentrazione di vitamina A. Il motivo? Molto facile da intuire, dal momento che questa vitamina è molto importante per il sistema immunitario, dato che lo rinforza e lo rende più pronto a combattere contro le infezioni. Quindi, tra i vari cibi che si suggerisce di mangiare, troviamo le patate dolci, gli spinaci, ma anche le carote, l’orzo, le alghe, il cavolo nero a foglia, il peperoncino. Più in generale, vanno comunque molto bene tutti quei tipi di verdura e frutta che hanno una colorazione giallo-arancione e che presentano alte concentrazioni di betacarotene.

Integratori e piante curative

Spesso e volentieri, si può rendere necessario anche l’uso di appositi integratori, oltre che di determinate piante. Il motivo è semplice, dato che ci sono dei prodotti, tenendo sempre conto che il solo antibiotico non basta, che hanno la capacità di bloccare lo sviluppo di batteri che sono in grado di causare delle infezioni del tratto urinario. Al contempo, hanno la capacità di alleviare i sintomi nel momento in cui l’infezione risulta essere già iniziata.

L’incremento nel consumo di alimenti piuttosto acidi, ma anche liquidi, come ad esempio il succo di limone o di mirtillo rosso, è una soluzione molto utile per inibire i batteri più dannosi che, in questo modo, non rimangono sulle pareti della vescica. Scendendo un po’ più nello specifico, ecco che la vitamina C si caratterizza per rivestire un ruolo di primo piano per combattere tutte quelle infezioni che vanno a colpire il tratto urinario, al punto tale che tanti urologi suggeriscono l’assunzione di quantomeno 1500 mg di vitamina C durante le infezioni urinarie.