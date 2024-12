Cosa avverrà in Siria?

1 minuto di lettura

Con la caduta di Assad si presentano degli scenari incerti.

“La Siria ha perso. Assad ha dovuto cedere. Ora preparatevi, sarà il regno di tagliagole e peggio ancora. Arriveranno qui da noi immigrati e terroristi.

Ogni mezzo è stato usato negli ultimi 14 anni dall’Occidente, dal triplo gioco della Turchia, dalle petromonarchie arabe, su spinta di USA, UE ed Israele.

Ora sarà l’Europa e, purtroppo anche l’Italia, a pagarne le conseguenze.” Marco Rizzo

“La bella gente che sta conquistando il potere in Siria ha già violato le sedi diplomatiche a Damasco, inclusa l’Ambasciata italiana: si tratta di un illecito internazionale. Se il buongiorno si vede dal mattino”.

Germano Dottori, esperto di geopolitica e consigliere scientifico di Limes

“Cosa avverrà ora in Siria, dopo la caduta del regime di Assad, nessuno è in grado di dirlo con precisione. Ritengo in ogni caso troppo ottimista la narrazione che dipinge il terrorista islamico al-Jawlani – folgorato sulla strada di Damasco – come un “moderato”, desideroso di ristabilire l’integrità territoriale del paese e la tranquilla convivenza civile tra tutte le componenti della società siriana. Il problema è che le forze combattenti che hanno liberato la Siria erano tenute insieme dal comune odio verso Assad e dal desiderio condiviso di mettere fine al suo crudele regime. Eliminato il dittatore, si tratta ora di vedere se quel collante reggerà nel momento della ricostruzione e dell’organizzazione del nuovo potere o se, invece, ciascun gruppo cercherà di sopraffare gli altri. Hanno infatti partecipato alla liberazione forze sciite, sunnite, cristiane, druse, curde ecc. In questa cornice non è del tutto peregrino immaginare una possibile frantumazione della Siria, nella migliore delle ipotesi. Nella peggiore, potrebbe ricominciare, a parti invertite, un’altra spaventosa guerra civile. Al-Jawlani meglio o peggio di Assad? È presto per dirlo.”

Domenico Vecchioni, storico e già ambasciatore d’Italia

