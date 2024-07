Cortina, gestori funivia della Tofana: “Non è successo nulla di che”

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "Non è successo nulla di che". Così la società di gestione della funivia 'Freccia nel cielo' della Tofana di Cortina d’Ampezzo (Belluno) liquida quanto successo tre giorni fa, quando una cabina dell'impianto che collega Ra Valles e la Tofana di Mezzo si è sganciata violentemente dalla stazione di partenza, oscillando nel vuoto. Da parte della società non c’è alcun comunicato ufficiale, né ci sarà mai “perché la società ha deciso di non rispondere a queste ‘non verità’ diffuse oggi”, dice all'Adnkronos il capo servizio della funivia Roberto Rimoldi, secondo il quale "una cosa normalissima come quella di domenica pomeriggio è stata fatta passare per una cosa tragica".

"Guardi, non è successo nulla di che domenica pomeriggio – aggiunge Rimoldi – solo l’attesa per la ripresa del servizio è stata un po’ più lunga del solito, perché sul meteo, ecco, non abbiamo ancora il pieno controllo”. Secondo quanto riportato dal Corriere delle Alpi, domenica 21 luglio la cabina della funivia si è sganciata violentemente dalla stazione di partenza e ha iniziato a dondolare dando l'impressione di un'imminente caduta nel vuoto. Momenti di panico ma per fortuna nessuna conseguenza per i trenta turisti a bordo. La cabina dell'impianto è stata messa in sicurezza e non ci sono stati feriti. “Da quello che ho letto sembra che sia stato un fulmine che ha messo ko il sistema elettrico, ma la notizia è la dimostrazione che la società fa i controlli è che tutti i sistemi di sicurezza sono entrati in azione e hanno fatto il loro lavoro”, dice all’Adnkronos il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi. “Sicuramente, e me ne rendo conto, è stata una grande paura per chi era sulla cabina ma è la dimostrazione che ciò che doveva entrare in funzione è entrato in funzione – prosegue – ed è la dimostrazione che la società farà tutto quello che deve fare per mantenere la sicurezza sugli impianti”. “La Tofana è sempre stata una società assolutamente seria – conclude il primo cittadino – da anni ha degli impianti qui a Cortina e li ha sempre mantenuti nella massima efficienza e continua a investire a dimostrazione del nuovo impianto che hanno fatto per Cortina 2021 che rappresenta un’eccellenza sul territorio”. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.