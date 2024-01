Condividi

La comunità ebraica di Roma chiede di vietare il corteo pro Palestina del 27 gennaio, giorno della memoria.

Valutazione coerente.

“Come non giudicare un’insopportabile provocazione l’eventualità di cortei pro-Palestina (in sostanza pro-Hamas) nel “giorno della memoria”? Il ministro Piantedosi ha detto che si sta valutando se rinviare di qualche giorno tali manifestazioni, per evitare il rischio di compromettere l’ordine pubblico (nel caso cortei di opposte tendenze venissero a contatto). Ma può stare tranquillo da questo punto di vista. L’ordine pubblico non sarà turbato, per la semplice ragione che non ci saranno concomitanti cortei pro-Israele, paese oramai messo al bando delle nazioni. Hamas ha senza dubbio vinto la guerra sul piano mediatico. È riuscita infatti a trasformare Israele, Paese aggredito da 70 anni, in un paese aggressore e sterminatore. Il 7 ottobre, giorno dell’orribile strage perpetrata da Hamas con assoluta premeditazione, è diventato per molti una sorta di ricorrenza patriottica! Se Piantedosi vorrà rinviare i cortei pro-Hamas, lo dovrà fare per un’altra motivazione: per grave inopportunità politica ed evidente vulnus al senso morale collettivo. Organizzare un corteo contro gli ebrei nel giorno in cui si commemora ( e si condanna, si spera), la Shoah, è certamente un invito all’antisemitismo in tutte le sue forme. Ma le nostre belle leggi sull’antirazzismo e antisemitismo servono a qualcosa all’atto pratico?” Domenico Vecchioni, scrittore e già ambasciatore d’Italia

Il 7 ottobre è una raccapricciante replica della Shoah”, Sergio Mattarella