Corteo per Ramy a Roma, 39 denunciati per gli scontri

(Adnkronos) – Trentanove persone, due delle quali minori, sono state denunciate per gli episodi di violenza nel corso della manifestazione non preavvisata 'Sono stati i carabinieri giustizia PER Ramy', tenutasi a Roma nella sera di sabato 11 gennaio. Nel pomeriggio di ieri, la Digos della Questura di Roma ha depositato alla Procura capitolina una informativa di reato. Quella sera si erano dati appuntamento alle 19 in piazza dell'Immacolata i sodalizi 'Za Um Sapienza', 'Azione Antifascista Trieste Salario', 'Settima, Movimento', 'Monteverde Antifascista', 'Delo!lisunderground' e 'Assemblea portuense'. Dopo aver percorso alcune vie di San Lorenzo, i circa 250 manifestanti, tra i quali anarchici, appartenenti al collettivo 'Za um e al Car' (Coordinamento Autonomo Romano), alle spalle di uno striscione con scritto 'Vendetta per Ramy la polizia uccide 1312', hanno raggiunto la vicina piazza dei Sanniti, dove si trova la stazione dei Carabinieri San Lorenzo e dove hanno dato vita a un fitto e violento lancio di bombe carta e materiale contundente contro l'imponente schieramento di polizia posto a presidio della Stazione dei Carabinieri, danneggiando alcuni mezzi delle Forze di Polizia nove ferendo 9 agenti. L'analisi del materiale video, esaminato dagli agenti della Digos, ha permesso di ipotizzare e di rimettere al vaglio dell'Autorità Giudiziaria, a carico di 39 manifestanti (2 dei quali minori), i reati di manifestazione non preavvisata, radunata sediziosa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e il getto pericoloso di cose, in concorso e con le modalità aggravate. Trentasette su trentanove denunciati hanno precedenti di piazza e appartengono ai collettivi studenteschi, in particolare al gruppo Zaum, e all'area anarchica e antagonista. —[email protected] (Web Info)

