Corte dei Conti, dal Senato via libera alla riforma

(Adnkronos) – L’aula del Senato ha approvato in via definitiva con 93 sì, 51 no e 5 astenuti la riforma della Corte dei Conti.

Redazione

