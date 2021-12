Corso per la Difesa d’Ufficio organizzato dalla Scuola Bruniana, iscrizioni fino al 12 gennaio

Condividi

C’è tempo fino al 12 gennaio per iscriversi al corso per la Difesa d’Ufficio organizzato dalla Scuola Bruniana, con la collaborazione della Camera Penale di Nola, “Giovanni Leone” e l’ANM sezione di Nola.

Si tratta di 90 ore complessive per un totale di 2 anni, divise in 45 ore all’anno (15 lezioni di 3 ore), con un esame finale. Le lezioni si terranno presso l’aula magna dell’ex Università Parthenope, in piazza Giordano Bruno a Nola e saranno aperte soltanto ai possessori di una certificazione verde (green pass) in corso di validità. Lo scorso 22 dicembre si è tenuto un primo incontro, dedicato alla deontologia, nel corso del quale è stato presentato l’intero corso, alla presenza del direttore della Scuola Bruniana, avv. Vincenzo Salvati, del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Nola, avv. Ciro Sesto, del presidente della sezione ANM di Nola, dott. Lucia Pisciotta, del presidente della Camera Penale di Nola, avv. Vincenzo Laudanno, del vicedirettore della Scuola Bruniana, avv. Carmine Panarella, del responsabile del corso, avv. Angelo Bianco e dell’avvocato del Foro di Nola, avv. Gianmario Sposito.

Per iscriversi e ricevere ogni ulteriore informazione, si può mandare una pec a [email protected]