Corsi di laurea in Italia: ecco quanti ce ne sono

Al giorno d’oggi viene pedissequamente trasmesso l’ideale che senza una laurea è diventato complesso trovare un lavoro ottimamente retribuito. Tuttavia, la questione economica non è tutto nella vita, e chi sceglie di proseguire gli studi iscrivendosi all’università, lo fa perché si sente altamente motivato a soddisfare le proprie ambizioni. Dopotutto, riuscire a emergere nel settore all’interno del quale si è portato avanti un percorso di studi piuttosto avanzato, è una grandissima soddisfazione. Tramutare una passione in lavoro è un sogno, in quanto si può essere pagati per fare ciò che si ama. In Italia esistono numerosi corsi di laurea, motivo per il quale le possibilità di fare carriera sono svariate e diversificate.

Se si prendono in considerazione tutte le università italiane viene fuori un numero di corsi di laurea piuttosto importante anche se, come si intuisce analizzando i percorsi di studio in Australia e altri Paesi, le opportunità di formazione universitaria con indirizzo professionale sono ancora poche rispetto ai titoli accademici prettamente teorici. Nonostante questo, le istituzioni italiane restano senz’altro di gran qualità e risultano la prima scelta anche per molteplici studenti stranieri, specie se la propria vocazione è in medicina o in giurisprudenza. Ma per approfondire: ecco quanti corsi di laurea ci sono in Italia.

I corsi di laurea in Italia: i numeri

In Italia i corsi di laurea sono ben oltre 5mila, suddivisi in corsi triennali, corsi magistrali biennali e corsi magistrali a ciclo unico. La diversità contraddistingue questa cifra imponente, poiché all’interno del territorio italiano è possibile studiare sì nuove materie, come l’ingegneria robotica, green economy, design sostenibile e digital humanities, ma ad andare ancor più forte sono le materie tradizionali. Tra queste ultime rientrano senza alcun dubbio i corsi di laurea in giurisprudenza, economia, ingegneria, medicina, scienze politiche e scienze motorie.

I dati nel dettaglio sono stati raccolti grazie ai responsi degli atenei situati in Italia, ed è possibile così comprendere che ci sono 2.370 corsi di laurea triennali, 342 corsi di laurea magistrali a ciclo unico. Complessivamente, dunque, ci sono 2.700 corsi di laurea diversi, a cui tuttavia vanno aggiunti i 2.428 delle lauree magistrali biennali, ovvero quei corsi ai quali ci si può iscrivere soltanto dopo la triennale. Approfondendo, è possibile stabilire che esistono 1.978 corsi di laurea con delle prove di selezione prima dell’immatricolazione, e 762 double degree, che consentono di frequentare contemporaneamente un’università italiana e una straniera.

Le novità tra i corsi di laurea

I corsi di laurea introdotti in Italia – e quindi rientranti tra le novità – sono grossomodo 200, e la maggioranza si basa sui temi caldi dell’ecologia e della digitalizzazione. Infatti, ci sono 27 titoli di studio nuovi che hanno nel titolo la parola “ambiente” o “sostenibilità”, così come ce ne sono 20 associati alle “competenze digitali”. Al momento i corsi di laurea più frequentati restano comunque economia, ingegneria e giurisprudenza, ma è bene dare spazio anche a quei corsi di laurea detti “green”.

Corsi di laurea “green”: l’importanza della sostenibilità

I corsi di laurea “green” hanno una risonanza mediatica importante, poiché il tema a cui si legano è particolarmente delicato. L’ambiente va sostenuto, e la sostenibilità applicata in tutti i settori, ecco perché sono nati corsi specifici sia in economia che in architettura che in ingegneria. Ad esempio, esiste ora la laurea magistrale in sustainable science and technology for circular economy (Padova), così come c’è in water and geological risk engineering. Si tratta specificamente di formare professionisti abili nell’analisi e nel monitoraggio dei rischi derivati dai fenomeni idrologici e geologici. Tra i corsi di laurea triennali ci sono invece quelli in sistemi agricoli innovativi e in biotecnologie industriali per lo sviluppo sostenibile. In ultima analisi, ne consegue che la sostenibilità è il futuro, e verranno presto ricercati numerosi profili professionali dalle aziende di tutto il mondo.