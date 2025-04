Corsa Champions, Sacchi: “Impossibile fare pronostici. Ancelotti-Brasile? Farà bene”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La corsa Champions si infiamma. Il pareggio della Lazio contro il Parma, che ha chiuso la 34esima giornata di Serie A, ha animato un campionato mai così vivo, con cinque squadre racchiuse in tre punti per un solo posto, il quarto, in Champions League, con l'Atalanta terza che dista ulteriori tre punti dalla Juventus quarta. "La corsa Champions è davvero incertissima, con 5 squadre in tre punti, fare un pronostico è quasi impossibile", ha detto all'Adnkronos l'ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi. "Al momento la più in forma è la Roma, con Ranieri che sta facendo un capolavoro. La Juve è quarta ma è un punto interrogativo, non penso sia la favorita. Bologna e Lazio hanno alti e bassi ma giocano un buon calcio e anche la Fiorentina non va sottovalutata", ha commentato l'ex ct della Nazionale, "l'Atalanta la do per quasi sicura al terzo posto. Per il quarto si deciderà all'ultima giornata. La cosa che mi fa piacere è che il gioco delle nostre squadre, non solo quelle di vertice, nel complesso è migliorato. Si vede più coralità e meno individualismo. Siamo sulla buona strada, bisogna continuare così". Sacchi ha commentato anche la possibilità che Ancelotti, sempre più vicino all'addio al Real Madrid a fine stagione, diventi il nuovo ct del Brasile: "Carlo è un persona intelligente e un tecnico preparato, se dovesse andare a fare il commissario tecnico del Brasile, farà sicuramente bene, come ha fatto bene dovunque sia andato. Carlo iniziò con me ai mondiali del 1994 negli Usa come vice allenatore. Da lì è partita per una carriera leggendaria". —[email protected] (Web Info)

