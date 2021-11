Corridoi umanitari per cittadini afghani, domani la firma di un protocollo di intesa al Viminale

Aprire un canale di ingresso legale per cittadini afghani bisognosi di protezione internazionale provenienti da Pakistan e Iran, ed eventuali altri Paesi di primo asilo o Paesi di transito. E’ l’obiettivo del protocollo di intesa la cui sottoscrizione, domani al Viminale, alla presenza del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, verrà trasmessa in diretta streaming alle ore 13 sul sito interno.gov.it e sul canale Youtube del Ministero dell’Interno.

Il documento è la sintesi di un lavoro coordinato dal dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del Viminale al quale hanno preso parte i rappresentanti del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), della Conferenza episcopale italiana, della Comunità di Sant’Egidio, della Federazione delle Chiese Evangeliche, della Tavola Valdese, dell’Associazione ricreativa e culturale italiana (Arci), dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà (Inmp), dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) e dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr).