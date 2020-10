Coronavirus Campania, Zinzi: “Ora De Luca se la prende con le scuole, risponda sui posti letto che mancano”

Condividi

“Dopo le attività di ristorazione De Luca ha trovato un altro capro espiatorio per coprire le sue mancanze: le scuole. L’aumento vertiginoso dei contagi preoccupa soprattutto perché in questi mesi, anziché dare materiale per sketch e barzellette, il Governatore avrebbe dovuto predisporre nelle strutture sanitarie misure adeguate a fronteggiare il ritorno della pandemia che era già previsto. Invece solo adesso va alla ricerca di altri posti letto, ma nel frattempo chiude le scuole. La sospensione delle attività didattiche non significa necessariamente bloccare il contagio, almeno questo De Luca dovrebbe saperlo”. Così il capogruppo Lega in Consiglio regionale, Gianpiero Zinzi.

loading...