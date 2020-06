Coronavirus – Traettino: “Subito un regime fiscale e amministrativo speciale per il Sud. Dimezzare l’Ires e rilanciare le ZES”

Condividi

“Esprimiamo apprezzamento per il disegno di legge proposto dal capogruppo della Commissione Politiche Europee della Camera, Piero De Luca, e da tutti i deputati del Mezzogiorno del Pd che prevede, tra le altre cose, un regime fiscale e amministrativo speciale per il Sud, il dimezzamento delle aliquote Ires e l’esenzione totale della tassazione su utili, dividendi, royalties e interessi nei confronti delle società che stabiliscano i propri stabilimenti o le proprie sedi societarie nelle Zone Economiche Speciali (ZES) del Meridione”. A dichiararlo è il presidente di Confindustria Caserta, Luigi Traettino.

“Ci auguriamo – ha proseguito Traettino – che le proposte contenute in questo disegno di legge vengano presto esaminate dal Parlamento. Con queste misure, infatti, si darebbe respiro alle aziende del nostro territorio, che stanno affrontando un momento di grave difficoltà, e si favorirebbero gli investimenti da parte di importanti gruppi industriali. Per quanto riguarda la Campania, e in particolare la provincia di Caserta, il disegno di legge darebbe nuovo vigore alla ZES, che costituisce una grande opportunità per il rilancio economico. La defiscalizzazione e la sburocratizzazione sono le due leve fondamentali per la ripresa”. Traettino, infine, ha rivolto un appello a tutte le forze politiche su alcune situazioni di particolare gravità: “E’ di vitale importanza – ha spiegato – intervenire immediatamente a supporto di alcuni comparti, quali l’automotive, il turismo e l’edilizia, che rappresentano la spina dorsale del nostro sistema economico e che in Campania stanno sentendo più di altri il peso della crisi”.