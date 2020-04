Coronavirus. Stabilizzazione precari, Zinzi: “Chi sta sul fronte sia premiato”

“Le istituzioni e la politica devono affrontare con decisione il tema del precariato nella Sanità predisponendo un piano straordinario di stabilizzazione che premi il personale impegnato in questa battaglia. In prima linea contro il virus ci sono i nostri operatori sanitari: medici, infermieri in gran parte precari chiamati a combattere senza adeguati strumenti di protezione e senza neanche tutele, nella maggioranza dei casi. E’ inaccettabile”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Gianpiero Zinzi.

“Li chiamiamo eroi, ma poi siamo pronti a mandarli a casa appena non servono più. Questa emergenza ci ha dimostrato, invece, che abbiamo un disperato bisogno di professionisti preparati e con esperienza. Si intervenga subito per la stabilizzazione dei precari nella Sanità”.