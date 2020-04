Coronavirus: Schiano, serve fase 2 con via libera a settore nautico

“La fase due deve iniziare. Serve il via libera per la consegna del cibo a domicilio ed avviare altre imprese”. Così Michele Schiano di Visconti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

“In maniere graduale devono riprendere pizzerie e ristoranti. Alcuni bar. In particolare – dice – bisogna consentire la partenza ad alcuni cantieri edili, ai lidi ed al settore della cantieristica. Il settore nautico, in generale, ha numeri importanti in Campania, nella provincia di Napoli. C’è il rimessaggio delle barche, il lavoro nei porti, sui pontili. È economia vera della Campania”.

“Non si può rimanere bloccati.

Bisogna rilanciare garantendo la sicurezza di tutti, vanno avviate le attività” conclude.