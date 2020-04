Coronavirus: Schiano, per ticket alimentari a Sant’Antimo spettacolo indegno

“A Sant’Antimo per il ritiro dei ticket alimentari uno spettacolo indegno. Un assembramento pericoloso e poco rispettoso della dignità delle persone. Che farà De Luca ? Chiuderà il Comune?” Così Michele Schiano di Visconti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

“Chi è alla guida della Amministrazione deve tutelare i cittadini. Si organizzino i sevizi rispettando persone e norme. Meglio sarebbe consegnare tutto a domicilio, utilizzando la protezione civile” conclude.

