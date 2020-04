Coronavirus: Schiano, Fratelli d’Italia dice no allo scontro Governo Regione

No alle polemiche, servono fatti

“Governo e Regione Campania stanno penalizzando cittadini, imprese e famiglie”. Così Michele Schiano di Visconti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Campania, sulle polemica Governo Regione sulle risorse.

“Fratelli d’Italia ha, con Giorgia Meloni, le idee chiare. Le misure messe in campo per il rilancio dell’economia – dice Schiano – sono insufficienti. Non ci sono soldi per le imprese e le famiglie. Adesso siamo costretti anche ad assistere allo scontro. Basta con queste polemiche, servono fatti e serietà”.