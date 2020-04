Coronavirus, Rostan-Migliore-Vitiello per un piano Mashall strade della Città Metropolitana di Napoli

Napoli, 14 apr. – “La riduzione consistente del traffico veicolare sulle principali arterie stradali della provincia di Napoli, in seguito ai provvedimenti restrittivi legati all?emergenza coronavirus, e’ un’occasione irripetibile per attuare un vero e proprio Piano Marshall della manutenzione stradale. Facciamo appello al sindaco della Citta’ Metropolitana, Luigi de Magistris, affinche’ ripartano al piu’ presto i cantieri, nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza per i lavoratori, per restituire a una comunita’ di circa tre milioni di cittadini strade piu’ sicure e percorribili”. Lo hanno dichiarato Michela Rostan, Gennaro Migliore, e Catello Vitiello, deputati di Italia Viva. “Sono diversi gli assi stradali percorsi, in tempi di normalita’, da migliaia di veicoli al giorno, che collegano i comuni della provincia tra loro e con il capoluogo ? proseguono i deputati di Italia Viva ? molti dei quali versano in condizioni drammatiche. Tra buche sull’asfalto, avvallamenti, rifiuti che arrivano fin sulla carreggiata in prossimita’ degli svincoli, erba incolta che in alcuni tratti riduce la visibilita’, segnaletica carente, guidare in sicurezza e’ una vera e propria impresa. La ripartenza del nostro Paese passa anche dal miglioramento di queste infrastrutture. Bisogna farsi trovare pronti nel momento in cui ci sara’ la riapertura delle attivita’ e, una volta tanto, giocare d’anticipo. E’ evidente inoltre che essendo possibile realizzare in tempi piu’ brevi questi lavori, si consentirebbe alla Citta’ Metropolitana di ridurre anche la spesa pubblica. Cantieri piu’ veloci, tempi di realizzazione piu’ brevi, coniugherebbero qualita’ ed economicita’ dei lavori”.

