CORONAVIRUS “Riapertura delle scuole superiori della regione Campania in presenza”

“Organizzare al meglio il rientro a scuola in Campania”, è questo il fulcro della interrogazione presentata dal Consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Campania, Alfonso Piscitelli.

Alle luce del parere del CTS, che ha sottolineato che le scuole hanno un ruolo limitato nella trasmissione del virus e che, in sicurezza, possono e debbono essere immediatamente riaperte.

Il consigliere Piscitelli chiede all’Assessore regionale alla scuola, alle Politiche sociali e alle politiche giovanili “quali azioni urgenti e immediate intenda intraprendere al fine di rendere possibile, in piena sicurezza, il rientro della totale popolazione scolastica”,

Per il consigliere di Fdi visto che “la stragrande maggioranza delle regioni italiane, qualificate a zona gialla come la regione Campania, hanno già riaperto le classi scolastiche in presenza, genitori e docenti campani hanno moltiplicato ed intensificato la mobilitazione per il rientro in classe ed il ritorno alla didattica in presenza dei nostri giovani, anche dando forma e costituzione a comitati e coordinamenti di protesta al fine di denunciare gli enormi danni provocati dalla didattica a distanza e di sensibilizzare il governo regionale a mettere le scuole immediatamente in sicurezza e aprirle”.

Ed infine chiede che “il trasporto pubblico locale in Campania debba essere messo nelle migliori condizioni utili per una mobilità degli studenti e degli operatori scolastici in totale sicurezza.”

