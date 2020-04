Coronavirus, Piano Economico regione Campania: Ecco il bando per i professionisti

E’ stato pubblicato sul burc n. 81 del 15/04/2020 l’avviso pubblico per l’erogazione una tantum di un’indennità in favore di professionisti e lavoratori autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, a causa dell’emergenza COVID-19. Possono presentare domanda i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA attiva alla data del 23/02/2020, in possesso dei seguenti requisiti:

– iscrizione all’albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata ovvero, nel caso in cui l’Albo professionale non sia costituito, alla gestione separata INPS;

– inizio attività prima del 1/1/2020; – sede/studio sul territorio regionale;

– non iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria;

– fatturato dell’anno 2019 inferiore ad euro 35.000,00. Per “fatturato” del periodo si intendono i compensi professionali effettivamente percepiti secondo il principio di cassa al netto dei contributi obbligatori alla Cassa previdenziale e delle spese anticipate per conto del cliente/committente. Sono esclusi i titolari di pensione, i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi che non esercitano attività professionali, iscritti alle sezioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS (artigiani, commercianti, coloni, etc).

La domanda di bonus dovrà essere presentata esclusivamente con modalità on-line, utilizzando la piattaforma resa disponibile all’indirizzo https://coniprofessionisti.regione.campania.it. L’invio della domanda di partecipazione sarà possibile esclusivamente tramite la piattaforma regionale dalle ore 10,00 del 24 aprile 2020 alle ore 15,00 del 08 maggio 2020 salvo proroghe.

La registrazione sarà possibile dalle ore 10,00 del 22 aprile 2020. In allegato l’avviso pubblico e il modello di domanda

bonus-professionisti-allegato