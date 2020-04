Coronavirus, nel weekend di Pasqua massimo impegno della Polizia Metropolitana nella penisola sorrentina e nell’area flegrea. A Napoli e nell’area metropolitana 580 controlli in 3 giorni

Nel corso della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenuta questo pomeriggio in videoconferenza con Prefetto e Questore di Napoli e le Forze dell’Ordine impegnate nel protocollo per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19, il Corpo di Polizia della Città Metropolitana ha confermato l’impegno di mettere in campo il massimo sforzo per garantire il rispetto dei divieti, in particolare nelle aree tradizionalmente prese d’assalto nelle festività pasquali e in soprattutto il giorno di Pasquetta, ovvero la penisola sorrentina, i comuni di Pozzuoli e Bacoli e tutta l’area flegrea, l’area vesuviana costiera.

Si intensificano i controlli della Polizia Metropolitana di Napoli nel weekend di Pasqua e nel giorno di Pasquetta nei luoghi maggiormente a rischio. Nel corso della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenuta questo pomeriggio in videoconferenza con Prefetto e Questore di Napoli e i rappresentanti di tutte le Forze dell’Ordine impegnate nel protocollo per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19, infatti, il Corpo di Polizia della Città Metropolitana ha annunciato di mettere in campo tutte le pattuglie disponibili per garantire il rispetto dei divieti nelle aree tradizionalmente prese d’assalto nelle festività pasquali, in particolare il giorno di Pasquetta, ovvero Sorrento e tutta la penisola sorrentina, i comuni di Pozzuoli e Bacoli e l’area flegrea, l’area vesuviana costiera.

Intanto proseguono senza sosta i pattugliamenti degli agenti diretti dal Comandante Lucia Rea. Con i 190 effettuati oggi, diventano 580 i controlli effettuati negli ultimi 3 giorni dalle divise di Palazzo Matteotti, di cui 530 a persone fisiche e 50 a esercizi commerciali.

In particolare, nella città di Napoli sotto la lente sono state poste le aree maggiormente a rischio assembramenti, come le zone della Pignasecca, della Sanità, della Ferrovia, di piazza Nazionale e Scampia con un totale di 160 controlli; nell’area nord pattugliati i territori dei comuni di Giugliano, Quarto e Cardito (85), nell’agro acerrano – nolano quelli di Pomigliano d’Arco, Castello di Cisterna, Marigliano, Palma Campania e Nola (180), mentre nella penisola sorrentina verifiche sono state effettuate nei comuni di Piano di Sorrento, Meta, Sant’Agnello, Massa Lubrense e Sorrento (155).

Situazione sostanzialmente sotto controllo: la presenza degli agenti della Polizia Metropolitana funge da deterrente contro la commissione di violazioni, così come la direzione nella quale le donne e gli uomini del Corpo della Città Metropolitana guidata dal Sindaco Luigi de Magistris operano è quella di regolamentare gli accessi nei luoghi con maggiore affollamento (uffici postali, supermercati, esercizi commerciali) evitando la formazione di assembramenti, piuttosto che aspettarne la creazione per poi intervenire con sanzioni.

Soddisfazione per l’operato degli agenti è stata espressa dal Consigliere Metropolitano Delegato alla Polizia Metropolitana, Carmine Sgambati.