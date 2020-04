Coronavirus, Nappi “Ostetriche dimenticate, De Luca abbia sussulto dignità”

“Sono 21mila le ostetriche e gli ostetrici, oltre 1500 in Campania, impegnati in prima linea nelle corsie degli ospedali per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e tutelare le donne in gravidanza e i loro bambini. E’ sconcertante l’indifferenza del Governo rispetto a questa categoria. Dopo il mancato riconoscimento per il bonus baby sitting nel dl Cura Itala, arriva anche l’esclusione dal Fondo solidarietà. Nonostante le segnalazioni della categoria al presidente della Conferenza delle Regioni, questi professionisti continuano a essere ignorati anche dalle ordinanze regionali. Sono tutti bravi a riempirsi la bocca di elogi verso medici, infermieri e personale sanitario ma la realtà, come al solito è molto lontana dai fatti. De Luca abbia un sussulto di dignità ed eviti questa vergognosa umiliazione estendendo le misure previste dal decreto a tutti gli operatori sanitari e sociosanitari e quindi anche alle ostetriche”. Lo scrive in una nota Severino Nappi di Il Nostro Posto.

SOSTIENI ILMONITO.IT Caro lettore, ilmonito.it non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie! ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it www.ilmonito.it