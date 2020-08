Coronavirus: Nappi (Lega), “In Campania la responsabilità dell’aumento dei contagi è della cattiva politica, non dei cittadini”

Condividi

“Tra le cinque regioni con l’indice di contagiosità superiore a 1 c’è la Campania. La colpa non è però dei cittadini ma di chi governa”. Lo dichiara in una nota Severino Nappi, Lega Campania.

“De Luca che durante il lockdown inseguiva i ciclisti sul lungomare di Salerno, ancora oggi continua a incolpare i campani che non fanno altro che comportarsi come tutti gli italiani: liberi di uscire facendo attenzione alle dovute precauzioni” sottolinea Nappi.

“C’è un motivo se l’indice da noi è superiore a 1 e in Basilicata è pari a zero. L’incompetenza deluchiana: pochi tamponi, moltissima confusione da parte della regione che ha portato i cittadini ad assembrarsi al Cotugno per sottoporsi al tampone”.

E conclude: “De Luca non conosce il significato di responsabilità politica. Per lui un governo non è neppure responsabile delle misure che fa, quando portano a certe condotte. Siamo al giustificazionismo puro”.

