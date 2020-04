Coronavirus, Nappi (Il Nostro Posto) “Agenzia Coesione sbugiarda De Luca su Piano Regione”

Condividi

“L’Agenzia per la Coesione oggi sbugiarda De Luca. Come avevamo già previsto, non solo dei 900 milioni di aiuti promessi nel piano della Regione a famiglie, imprese e lavoratori campani, due euro su tre ancora non ci sono, ma potrebbero anche non arrivare mai. La coperta è corta, il governatore lo sapeva anche prima quando ha firmato una delibera senza coperture finanziarie ma si ostina a volere giocare sulla pelle delle persone alimentando un’assurda guerra tra poveri. Servono misure concrete non le solite promesse da campagna elettorale”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, presidente del movimento civico Il Nostro Posto.