Coronavirus, Nappi “De Luca vieta corsa perchè campione di nascondino, si nasconde dietro ordinanze”

“De Luca vieta la corsa perché lui è campione olimpionico di nascondino. Continua a nascondersi dietro ordinanze vuote e senza senso per evitare di dare risposte alla disperazione dei campani. Invece di giocare a fare lo sceriffo si metta al lavoro per il bene della regione”. Lo scrive in una nota Severino Nappi di Il Nostro Posto