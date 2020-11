Coronavirus: Magliocca, Campania gialla ? Si mente su posti letto

Condividi

“La Campania ‘zona gialla’ nasce da un equivoco, da bugie”. Così Giorgio Magliocca, presidente della Provincia di Caserta.

“Le motivazioni per le quali la Regione Campania è stata inserita dal Governo nelle cosiddette ‘zone gialle’ si trovano dice – nei verbali del comitato tecnico scientifico n. 122 e 123 rispettivamente del 31 ottobre e del 3 novembre e nel verbale della cabina di regia del 4 novembre. Negli stessi si legge che, pur tenendo presente la crescita della curva dei contagi, fattore che preoccupa il Presidente della Regione Campania, va considerato, come riferito dallo stesso Vincenzo De Luca, che il sistema sanitario campano non soffre della situazione epidemiologica ed è pronto ad implementare i vari servizi.

Non è così. Il sistema sanitario regionale è al collasso”.

“Ci sono – denuncia Magliocca – persone che aspettano da settimane di fare un tampone perché mancano ambulanze, altre che aspettano settimane il risultato del test perché mancano laboratori che possano elaborare in tempi rapidi i risultati.

Ci sono persone ammalate rinchiuse in casa, con febbre e problemi respiratori, che non ricevono assistenza perché mancano infermieri e medici.

Ci sono state persone che sono morte perché mancano posti negli ospedali”.

“Si è persa – aggiunge – un’altra occasione. Opportune le restrizioni, alcune devono essere più rigide e su altre serve più elasticità, ma prima va fatta una verifica reale e concreta della situazione sanitaria campana e magari lo stanziamento di fondi per implementare immediatamente il sistema sanitario e per aiutare le persone e le attività in difficoltà”.

