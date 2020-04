Coronavirus: Italiani vorrebbero essere curati da dottoressa Giò e Lisa Cuddy

Condividi

In tempi di virus e pandemie tornano inevitabilmente di moda i personaggi delle fiction e delle serie televisive più familiari e amate. Non si tratta necessariamente di virologi, ma genericamente di camici bianchi che per la loro umanità e competenza, sebbene frutto di recitazione e quindi totalmente inventati, si sono radicati nell’immaginario collettivo. Il noto portale di adv e marketing Spot and Web ha lanciato un sondaggio (Clicca qui), tra un campione di 550 italiani tra i 25 e i 65 anni, su quali siano i personaggi medici delle fiction dai quali gradirebbero essere assistiti-guariti in caso di malattia (non necessariamente virus ma anche altre patologie).

Al primo posto si piazza Barbara D’Urso con la dottoressa Giò (19% delle preferenze), protagonista dell’omonima fiction, per la sua straordinaria umanità, capacità di ascolto e anche bellezza, che non guasta mai.

Seconda Lisa Cuddy (17%), la bella e carismatica primaria del reparto di medicina della fortunata serie “Dr. House” interpretata da Lisa Edelstein, intrigante per il fatto di essere una delle poche in grado di tener testa a Gregory House.

Terza una bella scoperta di casa nostra, la dottoressa Giulia Giordano (15%) interpretata da Matilde Gioli nella fiction di successo “Doc – Nelle tue mani” appena trasmessa su Rai Uno: bella, preparata e caparbia.

Appena giù dal podio c’è Meredith Grey (13%), protagonista di “Grey’s Anatomy”, impersonata da Ellen Pompeo: dà sicurezza e allo stesso tempo è molto affascinante.

Quinta piazza per un altro nome di casa nostra che si occupa di altri casi ma sempre in ambito medico, anche se legale: Alessandra Mastronardi, l’Alice Allevi de “L’allieva” (11%), è intraprendente, bella e dolcissima.

Ancora Italia con la dottoressa Sara Guastalla (9%), resa molto bene sullo schermo da Vittoria Belvedere nella serie Mediaset “Nati ieri” di qualche anno fa: neo-specializzata, sensuale e attraente.

Gabriella Pession è settima, ricordata per il bel ruolo principale di “Oltre la soglia”, ovvero la primaria Tosca Navarro (7%): una donne forte, pronta ad andare contro tutto e tutti pur di salvare i suoi pazienti.

Ottava Carol Hathaway (4%), personaggio di “E.R. – Medici in prima linea” interpretato da Julianna Margulies, che nella serie ebbe una storia d’amore con Doug Ross/George Clooney: infermiera bella e determinata, oltre che capace.

Nona posizione per la dottoressa Virginia Battaglia (2%), che l’attrice Giorgia Surina ha portato alla ribalta in “Un medico in famiglia”: figura ambigua e provocante che scatena le fantasie dei pazienti più scatenati.

Chiude questa top ten la canadese Sarah Chalke nei panni della dottoressa Elliot Reid (1%), tra i personaggi principali di “Scrubs – Medici ai primi ferri”: bellezza e ingenuità la rendono assolutamente top.