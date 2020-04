Coronavirus in Campania: morto il sindaco di Saviano Carmine Sommese

Condividi

Saviano, 17 apr. – Coronavirus: è morto Carmine Sommese, sindaco di Saviano e chirurgo in servizio nell’Ospedale Santa Maria la Pietà di Nola. Aveva 66 anni. Un mese fa la notizia del contagio.

Nato a Saviano il 29 gennaio del ’54, Sommese era sposato con Marina Gambardella e padre di tre figlie: Maria, Martina e Viviana. Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1979 col massimo dei voti, si era poi specializzato in Chirurgia Generale nel 1984 e in Oncologia Medica nel 1987. E nell’87 era iniziata anche la sua attività politica.

Il Presidente di Anci Campania, Carlo Marino, ha inviato un telegramma e il seguente messaggio alla famiglia di Carmine Sommese e al Comune di Saviano:

“Addio a Carmine Sommese, Sindaco di Saviano. Addio a un uomo e a un amministratore che ha pagato in prima persona l’impegno accanto alla sua comunità, come Sindaco e come medico, in questi tempi difficili scanditi dalla sofferenza del contagio.

Sempre disponibile e sorridente, stimato ed apprezzato professionista, Carmine lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia, in tutti i colleghi di Anci Campania e in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Ci mancherà il suo impegno civico, attento e scrupoloso e le sue qualità umane che resteranno, tuttavia, indelebili nel ricordo dei suoi concittadini e pazienti. Alla famiglia e all’Amministrazione comunale di Saviano, così duramente colpite, rivolgo il mio accorato cordoglio e quello di Anci Campania.”

MESSAGGIO AI SAVIANESI DELLA DOTT.SSA MARINA GAMBARDELLA, MOGLIE DEL PRIMO CITTADINO CARMINE SOMMESE.

Sappiamo tutti di questa drammatica notizia.

In questo difficilissimo ultimo mese abbiamo percepito il grande affetto di tutti e profondamente apprezzato i vostri pensieri, messaggi e preghiere. Voci e parole che porteremo sempre nel cuore con il vostro stesso affetto.

Vi chiediamo però, in questo momento, di rispettare le norme ed i comportamenti che abbiamo obbligo di seguire nell’interesse della salute di tutti.

Carmine, ne sono certa, avrebbe voluto il vostro affetto, la vostra vicinanza, ed è quel che vorremmo anche noi, ne avremo presto modo e tempo. In questo momento, però, vi invitiamo ad essere accorti ed evitare, seppur spinti dall’affetto, assembramenti.

Un forte abbraccio a ciascuno di voi. Marina Gambardella

Le redazioni de ilmonito.it e sciscianonotizie.it si unisce al dolore della famiglia Sommese e di tutta la comunità savianese.