Coronavirus: Grimaldi, la Regione renda note le analisi di laboratorio sulle mascherine

“Teniamo – dice – De Luca abbia messo in giro le mascherine che medici e farmacisti non hanno voluto perché inutili. Nelle confezioni consegnate si parla di prodotto monouso e nel capitolato di spesa di prodotti sanificabili”.

Caro lettore, ilmonito.it

non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!