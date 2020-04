Coronavirus, Grant (Lega): Serve liquidità alle aziende! La pubblica amministrazione paghi i debiti

L’Europarlamentare Valentino Grant membro Gruppo Identità e Democrazia Italia – Lega (Italia) , attraverso la sua pagina Facebook, ha parlato dell’emergenza Coronavirus, riferendosi in particolar modo alla crisi aziendale.

“L’ Italia è paralizzata: le aziende necessitano di liquidità! La situazione è davvero allarmante, soprattutto perché la Pubblica Amministrazione deve alle imprese circa 53 miliardi, oltre ai circa 62 miliardi per la mancata apertura di tantissimi cantieri relativi a infrastrutture strategiche e a opere pubbliche minori distribuite in tutto il Paese!”.

“Se si vogliono trovare soluzioni rapide e non chiacchiere o perdersi nei codicilli dei continui decreti, si paghino subito le aziende, così da immettere flusso di denaro nel nostro tessuto produttivo indispensabile in questa fase emergenziale per affrontare la grave crisi economica!”.