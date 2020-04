Coronavirus, Grant (Lega): Mastella rispetti l’Istituzione che rappresenta senza polemiche, De Luca aumenti i tamponi e le misure concrete

“La difficile emergenza da Covid-19 impone a tutti, ma soprattutto a chi ricopre ruoli istituzionali, come sta facendo Matteo Salvini in stretto contatto con molti amministratori della Campania, grande responsabilità e azioni concrete. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, per il bene della cittadinanza e dell’istituzione che rappresenta smetta di fare polemiche sterili che non contribuiscono a dare soluzioni serie”. Lo afferma il deputato europeo della Lega Valentino Grant.

“Il Governatore Vincenzo De Luca – aggiunge l’eurodeputato – con umiltà si adoperi ad aumentare la pratica dei tamponi al fine di curare i pazienti risultati positivi in tempi brevi, e acceleri i lavori del policlinico a Caserta, il potenziamento degli attuali ospedali e la riapertura di quelli maldestramente chiusi”.

