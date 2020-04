Coronavirus, Grant (Lega): Governo fallisce in UE e propone patrimoniale, serve liquidità e pace fiscale

“Il Governo fallisce in UE, accondiscendendo a un Mes ‘light’, svendendo di fatto la nostra Italia e ipotecando il futuro di intere generazioni, e propone in Italia la patrimoniale per far quadrare i conti. Le tasse vanno sempre diminuite, mai aumentate, soprattutto in un periodo di emergenza senza precedenti. Una vera follia, la proposta del Pd, di una Covid-tax. Sono giorni che chiediamo liquidità per le imprese e per i cittadini. Questo è il tempo di mettere denaro nelle tasche, non di toglierlo. L’Italia deve ripartire e può farlo puntando sulla pace fiscale ed edilizia, così come ribadito da Matteo Salvini. Azzerare tutto e soprattutto snellire la burocrazia, che è l’ennesimo cappio al collo degli italiani. Ad oggi solo promesse di bonus e fondi, con iter procedurali ingarbugliati o con siti istituzionali che vanno in tilt. Le settimane passano, ma i soldi non arrivano”. Così l’eurodeputato della Lega Valentino Grant.

