Coronavirus, Governo: “I prestiti alle imprese fino 25mila euro attivi da oggi”

Via al bonus da 600 euro, ad aprile 800

I prestiti alle imprese fino 25mila euro saranno attivi da oggi, con “le prime erogazioni possibili già lunedì”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, a Porta a Porta, su Rai1. Il ministro ha poi ricordato che gli interventi in Italia per fronteggiare l’emergenza Covid-19, sommando i prestiti garantiti alle imprese e le moratorie sul credito già attivate, sono “nell’ordine dei 750 miliardi di euro di garanzie pubbliche, uno sforzo enorme anche se doveroso e necessario”. “Contiamo per il mese di aprile di pagare in automatico le stesse persone che hanno ricevuto l’indennità dei 600 euro. La nuova indennità, che verosimilmente sarà di 800 euro, arriverà automaticamente alla fine del mese, quindi contiamo di poter recuperare questo ritardo. Non pagheremo solo quelli che già sono stati pagati con i 600 euro per marzo, ma anche coloro che avendo i requisiti faranno domanda aggiuntiva: tutti coloro che avranno ricevuto l’indennità di marzo l’avranno entro fine aprile sul conto”.