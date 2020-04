Coronavirus, E. Russo: “Odontotecnici dimenticati da Piano regionale”

Condividi

“Duole constatare che una categoria di oltre ventimila unità in Italia sia stata dimenticata dal Piano socio economico della Regione Campania, che non prevede alcuna misura per questi operatori né come professionisti né come microimprese”. Lo dichiara Ermanno Russo, vicepresidente del Consiglio regionale di Forza Italia, che questa mattina ha depositato un’interrogazione scritta al presidente De Luca per chiedere un approfondimento sul tema.

“Si tratta di artigiani che purtroppo non hanno rappresentanza ordinistica, associativa o sindacale e che ora scontano un grave gap in termini di visibilità, rischiando di essere tagliati fuori da ogni misura di sostegno regionale”, aggiunge Russo.

“Gli studi odontoiatrici lavorano soltanto sulle urgenze. Non commissionano più protesi o lavori ad odontotecnici. Pertanto, questi operatori sono fermi e non certo per volere loro. Intanto, gli affitti devono pagarli, le utenze pure e con esse tutti gli altri costi di gestione”, sottolinea il vicepresidente del Consiglio regionale della Campania.

“Mi chiedo per quanto tempo ancora potranno resistere questi lavoratori, vessati dalla crisi economica indotta dal Coronavirus e senza alcun sostegno da parte della Regione. Il loro fatturato di questi due mesi è praticamente inesistente e lo sarà ancora per molto tempo perché le attività dentistiche sono considerate ad alto rischio e andranno a regime chissà quando”, conclude Russo.