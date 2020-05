Coronavirus, De Luca chiude il territorio di Letino: in quarantena 711 abitanti

Condividi

Letino. Dopo 13 casi su un totale 711 abitanti, 10 dei quali registrati solo nella giornata di oggi il piccolo Comune di Letino nel Casertano finisce in quarantena.

L’allarme è arrivato dal presidente della Provincia Giorgio Magliocca.

“Si è aperto un pericoloso fronte di contagio in uno dei nostri 104 comuni che deve assolutamente farci comprendere come a dispetto del costante calo di positivi e di persone in isolamento. Non bisogna per nulla avere comportamenti irresponsabili. A Letino nelle ultime ore sono stati riscontrati più di 10 positivi al Covid-19, su una popolazione complessiva che non arriva ai 700 abitanti. Ciò comporterà da parte delle autorità competenti l’adozione di provvedimenti immediati a tutela della salute di tutti. La Provincia di Caserta è vicina al Sindaco e ai tutti i cittadini di Letino per aiutarli a circoscrivere immediatamente il focolaio e superare il prima possibile le difficoltà e la paura.”

“Disposta la messa in quarantena immediata per il Comune di Letino, in provincia di Caserta.” Lo annuncia il presidente della Regione Vincenzo De Luca.

1.A decorrere dalla data odierna e fino al 20 maggio 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio del Comune di Letino (CE) sono disposte le seguenti misure:

a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;

b) divieto di accesso nel territorio comunale;

c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

d) sospensione delle attività commerciali e produttive, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), ancorchè in modalità di consegna a domicilio o asporto, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dal DPCM 10 aprile 2020.

2. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite ai sensi della lettera d) del precedente punto 1., e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dal territorio comunale per lo

svolgimento di attività lavorativa.

3. Nel territorio comunale oggetto della presente ordinanza è disposta la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune sentita la Prefettura competente.

4. La ASL competente, d’intesa con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno assicurano la sollecita effettuazione dei tamponi diagnostici a tutta la popolazione, dando comunicazione dei relativi esiti all’Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza.

ordinanza-n-47-del-16-maggio-2020-comune-di-letino