Coronavirus, Conte: “Ecco il piano per ripartire”

Il presidente del Consiglio ha presentato il piano del governo per la Fase 2, un programma basato su 5 punti.

1) Mantenere e fare rispettare il distanziamento sociale, promuovere l’utilizzo di mascherine e Dpi fino al vaccino.

2) Rafforzare le reti sanitarie sul territorio come arma più efficace per la lotta al virus, con particolare attenzione alle case di cura.

3) Intensificare la presenza di Covid-hospital per la gestione dei pazienti infetti e ridurre i rischi di contagio nelle strutture sanitarie.

4) Uso corretto dei test, sia tamponi che test sierologici.

5) Rafforzamento della strategia di mappatura dei contatti sospetti con l’utilizzo delle nuove tecnologie.

“Sulla risposta sanitaria il governo ha elaborato una strategia in cinque punti. Il primo è mantenere e far rispettare distanziamento sociale, promuovere utilizzo diffuso di dispositivi di protezione individuale fino a quando non disponibili terapia e vaccino”. Lo dice il premier Giuseppe Conte nell’informativa al Senato in vista del Consiglio europeo.