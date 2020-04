Coronavirus; Città Metropolitana, consegnati tablet agli studenti del “Casanova” e del “da Vinci” di Napoli

Condividi

Personale di Armena Sviluppo, società partecipata della Città Metropolitana di Napoli, ha consegnato questa mattina i tablet dell’I.S.I.S. “Alfonso Casanova” e una parte dei 60 tablet messi a disposizione dall’I.T.I. “Leonardo da Vinci” di Napoli direttamente a casa degli studenti. Gli interventi rientrano nell’ambito del nuovo servizio offerto gratuitamente dalla Città Metropolitana agli istituti scolastici per la consegna di tablet, notebook e altri dispositivi per la didattica a distanza direttamente al domicilio degli alunni, in maniera da evitare assembramenti e contatti presso le segreterie. Il Preside del ‘da Vinci’: “La didattica a distanza funziona e consente addirittura il recupero della dispersione scolastica”.

Personale di Armena Sviluppo S.p.A., la società interamente di proprietà della Città Metropolitana di Napoli, ha consegnato questa mattina i tablet dell’I.S.I.S. “Alfonso Casanova” e una parte dei 60 tablet messi a disposizione dall’I.T.I. “Leonardo da Vinci” di Napoli direttamente a casa degli studenti.

Le consegne sono state effettuate non solo nel territorio del comune capoluogo, ma anche in quello dei comuni limitrofi, in particolare dell’area nord, in quanto molti studenti individuati dagli Istituti quali destinatari dei dispositivi risiedono proprio in quei territori. Il recapito dei tablet del “da Vinci” sarà completato entro la giornata di domani.

Gli interventi rientrano nell’ambito del nuovo servizio offerto gratuitamente dalla Città Metropolitana di Napoli agli istituti scolastici per la consegna di tablet, notebook e altri device per la didattica a distanza direttamente al domicilio degli alunni, in maniera da evitare assembramenti e contatti presso le segreterie, magari in condizioni non ottimali sotto il profilo della sicurezza e del distanziamento sociale imposto dall’emergenza coronavirus.

I dispositivi sono messi a disposizione dalle scuole, le quali procedono all’individuazione degli allievi che ne hanno bisogno e possono chiedere la consegna alla Città Metropolitana, alla luce delle difficoltà che riscontrano proprio nel garantire il rispetto assoluto delle misure di contenimento.

“Supporto alle famiglie, ai Comuni, e ora alle scuole e agli studenti: stiamo davvero mettendo in campo tutto quanto è nelle nostre possibilità e anche di più per far fronte a questa emergenza”, ha affermato il Sindaco Metropolitano, Luigi de Magistris.

“Abbiamo rilevato questa criticità da parte degli istituti scolastici – ha aggiunto il Consigliere Metropolitano Delegato alla Scuola, Domenico Marrazzo – e abbiamo voluto subito mettere a disposizione gratuitamente questo servizio: la possibilità di consentire a tutti di seguire la didattica a distanza, così come l’assoluta sicurezza della consegna dei dispositivi vanno garantite sopra ogni cosa”.

Hanno espresso la propria soddisfazione la Dirigente Scolastica del “Casanova”, Palmira Masillo, e il Preside del “da Vinci”, Marco Ugliano. “Il servizio offerto da Città Metropolitana – ha affermato quest’ultimo – ci ha consentito di superare le difficoltà della consegna in sicurezza e ora quasi tutti gli studenti sono nelle condizioni di mettersi al passo. La didattica a distanza sta funzionando bene e ci sta addirittura consentendo di ottenere un significativo recupero della dispersione scolastica”.

Ha ringraziato le maestranze di Armena Sviluppo per lo spirito di servizio l’Amministratore unico della società, Roberta Cibelli.